Cantor é preso em Salgueiro com quase 2,5kg de cocaína

O homem conhecido como Paulinho Brito já tinha passagem na Polícia por tráfico. A cocaína estava guardada em 226 petecas dentro de casa

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu o cantor Paulo Genival dos Santos, conhecido como Paulinho Brito, de 32 anos. A prisão aconteceu nessa quinta-feira (24) no Bairro Copo de Cristal, em Salgueiro, no Sertão do Estado.

De acordo com informações do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o cantor foi flagrado vendendo uma porção de cocaína a uma pessoa na rua. Ele estava com uma “peteca” de cocaína. Perguntado se havia mais droga, Paulo respondeu que sim. Na cantor foram encontradas várias apresentações da droga, totalizando quase 2,5 kg da droga,







Apreensões

Na casa de Paulo, os policiais encontraram 226 “petecas” da mesma droga, pesando 1,195 Kg, além de um tablete de pasta base de cocaína pensando 1,105 kg. No local ainda foi encontrada uma pedra de cocaína pesando 120 gramas, totalizando 2,420 kg de cocaína. Os policiais também apreenderam R$ 270,00 em espécie, um aparelho celular e uma balança de precisão, além de R$ 50,00 com o homem que compraria a droga a Paulo.

Paulo Genival já tem passagem pela polícia por tráfico. O traficante, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia local.