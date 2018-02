Garanhuns anuncia datas do Viva Dominguinhos 2018

Aniversário de Dominguinhos virou homenagem em pleno carnaval e Prefeitura de Garanhuns aproveitou momento para anunciar festival

Publicado em 13/02/2018, às 11:05

Rádio Jornal



Reprodução/Rádio Jornal

A programação de carnaval de Garanhuns virou homenagem para um dos mais ilustres filhos da cidade. Dominguinhos, morto em 2013, completaria 76 anos de idade nesta segunda-feira (12). A data virou celebração em plena segunda de carnaval, como detalha o repórter Aurimar Ferreira, da Rádio Jornal Garanhuns.

Festival Viva Dominguinhos 2018

Com um dia de homenagem ao sanfoneiro, o prefeito da cidade, Izaías Régis, aproveitou para anunciar as datas do Festival Viva Dominguinhos, que chega a quinta edição neste ano. O evento está marcado para os dias 19,20 e 21 de abril. De acordo com o prefeito, a festa é uma grande homenagem ao “eterno artista que cantou para o Brasil e mundo”, afirmou.







Nesta terça-feira gorda (13) ainda tem folia na cidade com blocos e escolas de samba nos bairros Boa Vista e Magano, além de forró e MPB no palco principal.