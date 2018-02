Paciente diagnosticado com febre amarela apresentou os sintomas após chegar de Mairiporã, em São Paulo

Um morador de 45 anos da cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, é o primeiro paciente confirmado com febre amarela no Estado. Ele apresentou os sintomas após chegar de viagem da cidade de Mairiporã, em São Paulo, área de incidência da doença. Os sintomas da febre amarela começaram no dia 4 de janeiro, já em Bezerros.

Desde então, o paciente passou a ser monitorado e os resultados dos exames com o diagnóstico saíram na última sexta-feira (16). “Passei por três médicos e nada. Aí passei por um médico do postinho, aí ele pediu uns exames e me encaminhou para o Oswaldo Cruz, lá uma equipe médica me mandou fazer 29 tipos de exames de sangue”, disse o homem, que não foi identificado.

A filha dele de 5 anos apresentou os mesmos sintomas, mas o diagnóstico para febre amarela deu negativo.

Moradores preocupados

O caso deixou a população de Bezerros em alerta. Os moradores que vão viajar para as áreas de risco estão buscando a vacina para febre amarela na Clínica da Mulher com, pelo menos, 10 dias de antecedência da viagem. O movimento aumentou consideravelmente.

O aposentado José Geraldo é de Bezerros, mas mora em São Paulo. Ele veio a Pernambuco brincar carnaval e aproveitou para se imunizar. “Vim passar o carnaval aqui em Bezerros e aproveitar que aqui não tem muita fila porque em São Paulo está uma ‘muvuca’ horrorosa. Então estou imune”, contou.







De acordo com o secretário de Saúde de Bezerros, Wendel França, o estoque da cidade é suficiente para todos que vão viajar e afirma que as providências estão sendo tomadas em parceria com o Governo do Estado.

Confira os detalhes na reportagem de Berg Santos:

Caso importado

O caso do paciente é tratado como importado, ou seja, ele adoeceu fora de Pernambuco. Até o momento, o Estado não registrou nenhum caso de infecção com origem em Pernambuco e nem da circulação viral por meio de mosquitos ou primatas não-humanos infectados.

Por não ter a circulação do vírus da febre amarela, Pernambuco é considerado pelo MS e OMS como de baixo risco de

transmissão da doença. Sendo assim, até o momento, a vacina continua sendo indicada apenas para aqueles que viajarão

para as Áreas Com Recomendação de Vacina (ACRV).