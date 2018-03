Comércio do Agreste vai funcionar em regime facultativo na Data Magna

Quem decidir abrir a loja no feriado deverá pagar as taxas definidas em acordo coletivo. Comércio de Limoeiro ainda não definiu funcionamento

Publicado em 01/03/2018, às 10:29

Rádio Jornal



Imagem ilustrativa. Foto: Acervo/JC Imagem

O comércio de alguns municípios do Agreste Setentrional funcionará em regime facultativo no dia 6 de março, feriado estadual da Data Magna de Pernambuco. Através de nota, a presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL) de Surubim, Roberta Aguiar, oficializou a decisão, que se estende aos municípios de Casinhas, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho e Vertente do Lério.

Saiba mais na reportagem de Alfredo Neto, da Rádio Jornal Limoeiro:

Saiba o que abre e fecha no feriado da Data Magna, no dia 6 de março

Taxas

No documento, Roberta lembra que o empregador deve cumprir o acordo da convenção coletiva do trabalho, com aviso prévio ao Sindicato dos Comerciários e pagamento da taxa de R$ 9,00 por pessoa. Deve ser pago ao funcionário a ajuda de custos no valor de R$ 26,00, além de um dia de folga.







Nesta quinta-feira, a CDL-Limoeiro vai reunir a diretoria para definir o funcionamento do comércio na cidade. A decisão se estenderá aos comércios de Passira, Machados e Feira Nova.