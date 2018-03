Apac emite alerta de chuva moderada a forte na RMR e Zona da Mata

A Defesa Civil pede às pessoas que moram em área de risco de enchente ou desabamento por causa das chuvas para redobrar a atenção

Chuvas de intensidade moderada a forte poderão atingir as regiões da Zona da Mata Norte, Sul e da Região Metropolitana do Recife nesta terça-feira (6). De acordo com o alerta emitido pela Agência Pernambucana de Águas de Clima (APAC), as chuvas devem se estender até a quarta-feira (7).

Das 7h de ontem às 7h de hoje, a localidade mais atinga pela chuva foi a de Barra de Jangada, em Jaboatão, com 75,58mm. Em seguida está o bairro de Paratibe, em Paulista, 57,99mm de chuva. Em terceiro está Igarassu, que registrou 54,80mm de chuva.

Na Zona da Mata, as localidades mais atingidas foram Itaquitinga (26,3mm), Nazaré da Mata (25,5mm) e Aliança (15,6mm).

Até as 7h30 da manhã, a Defesa Civil de Pernambuco não registrou outros transtornos além de alagamentos.

Interior

De acordo com a Apac, a previsão do tempo para o Agreste e o Sertão do Estado é de tempo estável, com possibilidade de chuvas moderada a forte no Sertão do São Francisco.







Emergências

A orientação da Defesa Civil é que, em caso de necessidade, os moradores de áreas de risco procurem abrigo em locais seguros. Em caso de emergência, a população do Recife deve entrar em contato com a Defesa Civil através do número 0800-081-3400.

Em Olinda, os moradores devem ligar para 0800-281-2112. Em Jaboatão dos Guararapes, o chamado precisa ser feito no 0800-281-2099. No Cabo de Santo Agostinho, o contato deve ser feito no 0800-281-1531. Já para entrar em contato com a Coordenação da Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe), o telefone é o (81) 3181-2490.

