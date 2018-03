Confira as vagas de emprego desta segunda-feira

Há vagas pra balconista, técnico de segurança e professor

Publicado em 12/03/2018, às 06:59

Rádio Jornal



Fonte: Reprodução Reprodução/Rádio Jornal

Confira os destaques do mercado de trabalho na Sala do Povo desta segunda-feira (12). Há vagas para o Recife, Caruaru e para Araripina.

Há vagas para mecânico de técnico de segurança, balconista e governanta de hotelaria.

A agência do trabalho do Recife oferece vagas para nutricionista, vendedor interno e pasteleiro.

A agência de Trabalho do Estado oferece vagas para impressor ofsete, gerente de loja e supermercado e empregador doméstico diarista.

Para pessoas com deficiência, há oportunidades para engenheiro civil, técnico de segurança do trabalho e balconista.

Confira as vagas de emprego da Sala do Povo na Voz de Bruna de Oliveira:

Vagas em Caruaru:

Em Caruaru, há oportunidades através da Agência do Trabalho para mecânico de refrigeração, impressor flexográfico e governanta e hotelaria.







Em Araripina, as vagas são para assessor de microcrédito e professor de inglês.

Você pode consultar mais vagas ligando para Agência do Trabalho do Recife no telefone 3355-2900, ou para Agência de Trabalho do Estado nos números 3183-7201 ou 3198-4721. Para anunciar uma vaga, é só ligar para Sala do Povo, no número 3413-6363.