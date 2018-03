Caruaru é a cidade mais perigosa fora do Grande Recife

Publicado em 14/03/2018, às 14:27

Mal começa a escurecer no bairro do Salgado, bairro mais populoso e violento de Caruaru, no Agreste do Estado, que o comerciante José Saturnino se apressa para fechar o depósito de bebidas por causa do clima de medo. Para tentar evitar os assaltos, ele procura ficar sempre atento. Maior e mais populosa cidade do Interior, Caruaru também é a que registra o maior e mais absolutos números de criminalidade fora da Região Metropolitana do Recife (RMR). A chamada Capital do Forró também é destaque na violência o ano inteiro.

Ouça a reportagem completa de Leonardo Vasconcelos:

Altos índices

No ano passado foram registrados 262 homicídios, o terceiro maior índice do Estado só perdendo para Recife e Jaboatão dos Guararapes. Com relação a 2016, foram 37 a mais. É o sexto município que mais cresceu em números de assassinatos em Pernambuco. Um dos crimes de maior repercussão no ano passado foi o do jornalista Alexandre Faria. Ele foi atingido na cabeça por uma bala perdida no dia 16 de setembro quando voltava à noite para casa, no Alto do Moura, e ficou no meio de um tiroteio entre a polícia e bandidos.