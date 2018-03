Consumidor pode economizar 20% se antecipar compras da Semana Santa

No Mercado de São José, é possível encontrar peixes a partir de R$ 3. Frutos do mar são os ingredientes mais tradicionais na mesa durante a Semana Santa.

Publicado em 16/03/2018, às 11:30

Rádio Jornal



Foto: Juliana Oliveira/Rádio Jornal

Apesar da expectativa dos comerciantes do aumento de 20% no volume de venda de peixes e frutos do mar para a Semana Santa, o movimento no Mercado de São José, que fica no bairro de mesmo nome, na área central do Recife, ainda é pequeno. Enquanto isso, o preço se mantém estável em relação ao ano passado, mas deve ter alta de 15% a 20% a partir do dia 20 de março.

De acordo com o comerciante Denilson Marques, essa é uma boa oportunidade para antecipar as compras e economizar na hora de preparar a mesa. "O preço está continuando o mesmo. Se o consumidor não quiser atingir o bolso, ele pode antecipar suas compras", diz.

No Mercado, é possível encontrar cioba a R$ 27, corvina a R$ 3, o dourado por R$ 27 e o agulhão a R$ 20, enquanto a garoupa e a arabaiana custam R$ 30. Saiba mais na reportagem de Rafael Carneiro:







Como escolher o peixe?

Foto: Juliana Oliveira/Rádio Jornal

O consumidor deve ficar atento às características gerais dos pescados na hora da compra. As escamas devem estar bem aderente ao corpo e os olhos devem estar com boa aparência. Peixes com olhos escuros e opacos podem estar velhos.

Outra dica é prestar atenção à barriga dos animais. Pressione levemente. Seu dedo pode até fazer uma marca, mas ela deve sumir após tirar o dedo. Se houver um afundamento, melhor procure outro peixe.

Pescados normalmente tem cheiro de maresia. Frutos do mar com mau cheiro devem ser evitados.