Pernambuco registra queda de 16,13% nos homicídios em fevereiro

De acordo com a SDS, as mortes ligadas à criminalidade representam 75% dos homicídios registrados no Estado

Publicado em 16/03/2018, às 09:58

Rádio Jornal



Reprodução/Rádio Jornal

Em fevereiro deste ano, a Secretaria de Defesa Social registou redução de 16,13% no números de homicídios no estado em relação ao mesmo mês de 2017. Foram 416 mortes violentas, 80 a menos do que no ano anterior.

Em janeiro deste ano também foi registrada queda de 6,08% no quantitativo de crimes violentos letais intencionais (CVLIS), na comparação com janeiro do ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, 867 foram assassinadas em Pernambuco.

MORTES VIOLENTAS

Ainda de acordo com a SDS, as motivações mais frequentes para os homicídios continuam a ser as atividades criminais, a exemplo do tráfico de drogas e dos acertos de contas entre grupos rivais. Os homicídios ligados a crimes correspondem a 75% dos casos de mortes violentas notificados em fevereiro de 2018.







PRISÕES

Em fevereiro de 2018, as polícias de Pernambuco efetuaram a prisão de 157 acusados de homicídio, dos quais 69 realizaram-se em flagrante delito. Além disso, as polícias apreenderam 480 armas no mesmo mês, e foram cumpridos 334 mandados de prisão.

LATROCÍNIO

Os roubos seguidos de morte apresentaram uma das maiores reduções em comparação com fevereiro do ano anterior. Caíram de 27 para 13 ocorrências, ou seja, um decréscimo de 51,85% nos índices de latrocínio.