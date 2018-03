Quer ganhar um álbum da Copa do Mundo? Participe do sorteio!

Serão oito livros oferecidos no Instagram da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (18)

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo faz parte da memória afetiva de muitos brasileiros. Neste domingo (18), o Jornal do Commercio é o único veículo do Estado que terá o livro, publicado pela Panini, encartado em toda a circulação, junto com a edição dominical. O assinante receberá o álbum + 6 figurinhas junto ao seu exemplar. Quem não assina o jornal pode comprar nas bancas.

Outra chance de garantir o álbum é participar do sorteio no Instagram da Rádio Jornal (@radiojornalrecife). Serão oito livros oferecidos na rede social, na segunda-feira (18). Basta ser seguidor da Rádio no Insta, marcar três amigos na publicação oficial e torcer!







ONLINE

Para aquecer o lançamento do álbum, a Panini criou uma plataforma online para que todos possam tentar acertar a Seleção

convocada pelo técnico Tite e concorrer a prêmios. Para participar é só entrar no site www.escalometro.com.br, fazer o cadastro necessário e clicar em “Minha Seleção” para escalar os jogadores.