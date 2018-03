Fora do jogo contra o Central, Leandro Pereira pode deixar o Sport

Vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Beltrão, confirmou que o atleta está sendo procurado por outros clubes

Rádio Jornal

Antônio Gabriel

O atacante Leandro Pereira pode estar deixando o Sport. Segundo o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Beltrão, o atleta, que chegou ao clube leonino no início do ano passado, despertou o interesse de outros clubes pelo Brasil. De qualquer maneira, ainda segundo o dirigente, o jogador não poderá entrar em campo diante do Central, nesta quarta-feira (20), em Caruaru.

"Olhe, ele não teve lesão forte. Ele não treinou na semana passada, veio treinar ontem e não tá pronto para o jogo. Não somente um clube que está interessado em Leandro", confirmou Guilherme Beltrão em entrevista ao comentarista Ralph de Carvalho e ao repórter Antônio Gabriel, ambos do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.

Ainda assim, Guilherme garantiu que a ausência dele da partida contra o Central não é por conta de nenhuma negociação. Sem Leandro Pereira e Rogério, Índio deve assumir a vaga de titular no sistema ofensivo rubro-negro. "O caso dele é diferente, ele não ficou pronto para o jogo. Vamos confiar no Índio, dar moral e torcer para o garoto fazer uma boa partida", comentou.







Apontado como provável destino do atleta, o Atlético-MG teria negado qualquer negociação pelo jogador.

Lesão no joelho

Leandro Pereira chegou ao Sport no início de 2017, em empréstimo junto ao Clube Brugge, da Bélgica. Desde então, o atacante realizou 28 jogos com a camisa leonina e marcou seis gols.

Ainda no ano passado, Leandro sofreu uma grave lesão no joelho, que o fez perder boa parte da temporada. Ele retornou apenas neste ano, diante do Central pelo Campeonato Pernambucano.