Central ou Sport? Jogo em Caruaru decide vaga na final do Pernambucano

Partida decisiva acontece hoje. Quem você acha que leva a melhor, Sport ou Central? Vote na enquete do Assunto É

Publicado em 21/03/2018, às 10:58

Rádio Jornal



Central e Sport ficaram no 1x1 na primeira fase. Nesta partida, quem vencer leva a vaga na final do Pernambucano Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Bolão do Pernambucano: qual será o duelo da final do Campeonato?

Final

Central e Sport entram em campo nesta quarta-feira (21) para decidir quem fica com a vaga na Final do Campeonato Pernambucano de 2018. A partida é decisiva, já que não exite jogo da volta nesta etapa da competição. O duelo acontece às 21h45, no Estádio Luis José de Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru.







O adversário do vencedor do jogo de hoje será decidido no próximo domingo, quando o Náutico enfrenta o Salgueiro na Arena de Pernambuco. As partidas da final estão marcadas para os domingos 1º e 8 de abril.

Reunião define esquema de segurança para Central e Sport, no Lacerdão

Sport: o torcedor conhece todas as defesas de Magrão?