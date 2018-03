Chuvas fortes causam transtornos em Afogados da Ingazeira

Intensidade das chuvas deixou motoristas ilhados ou com dificuldades de circular em vias da cidade

Uma chuva torrencial que caiu, na tarde desta quarta-feira (20), em Afogados da Ingazeira, causou pontos de alagamento na cidade e deu dor de cabeça para quem precisou circular por alguns bairros. A intensidade das chuvas deixou motoristas ilhados ou com dificuldades de circular em vias, como a rua Henrique Dias no trecho que liga o centro aos bairros Cohab e Sobreira. Na avenida Manoel Borba, principal centro comercial de Afogados, comerciantes tiveram problemas. Alguns fecharam a porta das lojas em virtude do grande volume de água.







Transtorno

Para atravessar certas vias, alguns condutores de carro e moto precisaram aguardar a água baixar. Há 10 dias não chovia no município de Afogados da Ingazeira.