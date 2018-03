Santa Cruz empata com o Treze e avança às quartas da Copa do Nordeste

Com o placar de 0x0 Santa Cruz garantiu a classificação com uma rodada de antecedência

Publicado em 22/03/2018, às 20:49

Rádio Jornal

Fellipe Leandro

Foto: Bobby Fabisak/JC Imagem

Santa Cruz viajou até a Paraíba para enfrentar os donos da casa, o Treze. A partida disputada no estádio do Amigão na noite desta quinta-feira (22) válida pela Copa do Nordeste acabou empatada em 0 a 0. Depois de um primeiro tempo morno sem grandes oportunidades das duas equipes, os times fizeram a segunda etapa mais elétrico com destaque para a bola na trave de Daniel Sobralense. Mesmo com o empate, o time pernambucano garantiu a classificação para às quartas de final do Nordestão, já que o Confiança e o CRB também ficaram na igualdade em 1 x 1. Com 9 pontos, o tricolor não pode ser mais alcançado pelo 3º colocado do grupo.

A partida

O Santa Cruz foi melhor na primeira etapa. Mesmo com um jogo morno, a equipe Pernambucana conseguiu manter a posse de bola e criar mais chances de gols. Os dois times entraram em campo basicamente com o mesmo esquema tático, mas a equipe coral conseguiu se sobressair com mais finalizações e chegando com mais perigo. Faltou traduzir as oportunidades em gols. No minuto inicial Robinho chutou de fora da área e a bola passou por cima do gol de Saulo. Aos 23 Geovani tabelou com Daniel Sobralense e mandou um foguete de longe, mais uma vez o arqueiro do Treze fez boa defesa e mandou pela linha lateral.

A melhor chance do tricolor pernambucano surgiu aos 26 quando Ávila deixou Héricles na cara do gol. O atacante coral ficou indeciso na hora da finalização e Saulo foi certeiro no pé do atleta, salvando o Galo da Borborema.

Na etapa complementar o jogo melhorou em termos de emoções. O Treze precisava vencer para manter ainda a chance de se classificar, mas o Santa foi quem chegou. Aos 6 minutos, Ávila levantou a bola na área e Héricles ficou em condições de finalizar e errou. A bola sobrou para Daniel Sobralense que cabeceou no travessão de Saulo. No lance seguinte a resposta do Galo. A equipe saiu no contra-ataque e Edinho finalizou de longe assustando Tiago Machowiski. Depois disso, o tricolor martelou, entrou por várias vezes na defesa do time da Paraíba, mas errava no último passe.







No fim do jogo o Treze ainda pressionou, mas não conseguiu o gol da vitória. O Santa segurou o resultado que garantiu a classificação para a próxima fase.

Ficha do Jogo

Treze: Saulo; Alex Travassos, Ítalo, Fernando Lopes e Danilo Itaporanga, Leilson, Elielton (Guto), Dedé e Beleu (Tininho); Edinho Canutama e Rayro (Hugo Freitas). Técnico: Flávio Araújo

Santa Cruz: Tiago; Vitor, Danny Morais, Genílson (Augusto Silva) e Henrique Ávila; Leandro Salino, Luiz Otávio, Geovani (Mailton) e Daniel Sobralense; Héricles e Robinho. Técnico: Júnior Rocha.