O presidente Michel Temer cumpre agenda em Pernambuco

Publicado em 23/03/2018, às 08:11

Rádio Jornal



Reprodução/Rádio Jornal

O presidente Michel Temer desembarca hoje no Nordeste. De acordo com a agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, de manhã Temer sai de Brasília com destino a Petrolina. De lá vai a Xique-Xique, na Bahia, para participar da cerimônia de inauguração das etapas 1 e 2 do Projeto de Irrigação do Baixio do Irecê. Inicialmente, essa viagem estava marcada para quinta-feira (22) e foi transferida para hoje para que pudesse ser organizada também agenda em Pernambuco.

Agenda em Pernambuco

À tarde, o presidente cumpre agenda no Estado. A previsão é que às 14h40 ele chegue em Goiana, na região metropolitana de Recife, onde foi convidado para inaugurar a ampliação da fábrica de veículos Jeep da Fiat-Chrysler. Ele vai se encontrar com o presidente para a América Latina da empresa, Stefan Ketter. Ainda devem estar presentes na ocasião os ministros pernambucanos, Mendonça Filho e Fernando Filho, além do governador de Pernambuco, Paulo Câmara e o senador Fernando Bezerra Coelho.







Por volta das 16h30, o presidente ainda faz uma visita à sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) em Pernambuco, também em Goiana. No local, ele participa de cerimônia para o anúncio de investimentos para a retomada das obras da fábrica. O ministro da saúde, Ricardo Barros, deve acompanhar Temer no evento. À noite, o presidente volta à Brasília.