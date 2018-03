Taxa de desemprego chegou nos 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) mostra que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro ficou em 12,6%, 0,4% maior do que no trimestre encerrado em janeiro.

No mesmo período de 2017, a taxa chegou em 13,2%.

Apesar do número de desocupados (13,121 milhões), o IBGE aponta melhora para o período, com recuo de 3,1%.

