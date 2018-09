Acidente deixa três mulheres e uma criança mortas e 14 feridos na BR-428

A colisão na BR-428 deixou quatro pessoas mortas e 14 feridas Cortesia

Um acidente envolvendo três veículos deixou quatro pessoas mortas na BR-428, nas proximidades da Serra Santa, em Petrolina, no Sertão do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram três mulheres e uma criança.

Segundo a PRF, uma van vinha de Orocó e foi atingida por um caminhão caçamba que vinha na contramão. Com o choque, a caçamba teria atravessado a pista e batido em uma pickup. Ainda de acordo com a PRF, o condutor da caçamba fugiu.

Vítimas

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas durante o acidente. Elas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Universitário de Petrolina. De acordo com a assessoria, três pessoas estão em estado mais grave e sendo atendidas na ala vermelha.