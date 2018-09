Pai denuncia tentativa de sequestro do filho de seis anos em Toritama

Menino de seis anos saiu para ir para a casa da avó e foi interceptado por uma mulher estranha Imagem: Fotos Públicas

Um pai procurou a Delegacia de Toritama para registrar um boletim de ocorrência contra uma mulher, que estaria tentando sequestrar crianças na cidade, no Agreste Pernambucano. A suspeita estaria circulando pelas ruas do município em um veículo do modelo FOX e cor escura e oferecendo doces a crianças. De acordo com o pai, a atitude da mulher era "suspeita".

Saiba mais na reportagem de Berg Santos:

De acordo com a denúncia do pai, uma adolescente de 14 anos e o irmão dela, que tem seis anos, saíram de casa para buscar pipocas na casa da avó. A mais velha foi na frente e a mulher interceptou o menino. Quando a adolescente viu, evitou o sequestro e a mulher partiu com o veículo. O pai afirma que a rua é movimentada, mas, nessa hora, estava deserta. Ele diz que é preciso reforçar os cuidados. "Os pais, até eu mesmo e a minha esposa em casa precisamos abrir os olhos", disse.

Investigações

De acordo com a Polícia Civil, as investigações já foram iniciadas. As imagens das câmeras de monitoramento da rua serão solicitadas para ajudar nas investigações.