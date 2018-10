Idosa atacada por carneiro em Orobó morre no Hospital da Restauração

Rita Minervina Gomes deu entrada no Hospital da Restauração após ser atacada por um carneiro Reprodução/TV Jornal

Uma agricultora de 81 anos morreu no Hospital da Restauração, na área central do Recife, 11 dias após ser internada em estado grave. Rita Minervina Gomes foi atacada por um carneiro de sua criação enquanto colocava os animais para pastar. A idosa teve traumatismo cranioencefálico e chegou a ser entubada. Saiba mais na reportagem de Eliel Alves:

Relembre o caso

Uma idosa de 81 anos foi atacada por um carneiro enquanto levava os animais para o pasto na zona rural do município Orobó, no Agreste de Pernambuco. Rita Minervina Gomes deu entrada no Hospital da Restauração, na área central do Recife, desta segunda-feira (8). O estado de saúde da vítima é grave e ela respira com a ajuda de aparelhos.

Segundo os vizinhos que testemunharam o ocorrido, a idosa foi atacada com várias cabeçadas pelo carneiro. Dona Rita foi socorrida por moradores ao hospital da cidade e devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para o HR, como conta Josefa Maciel, amiga da vítima. Ainda segundo dona Josefa, a idosa sempre cuida bem dos animais. "Nunca vi os carneiros agressivos com ela. São bem cuidados", contou.