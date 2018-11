Homem é morto a facadas e criança é atropelada por cavalo em Garanhuns

Com informações da TV Jornal

Um homem foi morto a facadas e uma criança ficou gravemente ferida em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com testemunhas, José Amorim da Silva, de 25 anos, mais conhecido como 'Ratão', se envolveu em uma briga de bar. Saiba mais na reportagem de Eduardo Peixoto:

Dois homens, que estavam a cavalo, esperaram pela vítima fora do estabelecimento. Ratão deu uma facada em um dos homens, que o atropelou, desceu do cavalo e matou a vítima com golpes de faca peixeira.

Criança

De acordo com a Polícia Militar, durante a fuga, os homens atropelaram uma criança. Ela foi levada em estado grave para o Hospital Regional Dom Moura. Os homens fugiram.