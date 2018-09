Urnas eletrônicas de Pernambuco começam a ser preparadas para eleição

O Tribunal Regional Eleitoral inicia, nesta segunda-feira (24), a preparação das urnas eletrônicas que serão usadas em todo o Estado nas eleições 2018. Ao todo, são 20 mil equipamentos, que irão passar pela cerimônia de carga e lacre para receber os dados de cada candidato e eleitores.

As urnas são preparadas uma a uma. Nelas também irão constar a relação de eleitores da respectiva seção eleitoral, os dados de partidos e coligações, além de nomes e fotos de todos os candidatos. Saiba mais na reportagem de Juliana Oliveira:

O processo de preparação acontece nos fóruns eleitorais de Igarassu e de Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife. O presidente do TRE, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, afirma que as urnas estarão prontas até o dia 2 de outubro. Os equipamentos serão distribuídos no dia 5 de outubro. “No dia 7 de outubro teremos eleições, festa da democracia e isso tem que estar pronto para que os melhores candidatos, na opinião dos eleitores, sejam os eleitor”, afirma.

Eleitores

Ao todo, mais de 1000 funcionários participam do processo, que acontece em 8 locais de todo o Estado. Pernambuco tem 20.049 seções eleitorais e 6.570.072 eleitores aptos a votar em 2018.