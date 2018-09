Confira as vagas de emprego desta quinta-feira

Em Olinda, há vaga para cozinheira trivial. Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo 9 8406-5241.

A agência do trabalho do Recife oferece vagas para assistente de vendas, auxiliar administrativo e auxiliar de cozinha.

A agência de Trabalho do Estado oferece vagas para costureira em geral, estofador de móveis e manicure.

Para pessoas com deficiência, há oportunidades para auxiliar de estoque, atendente de balcão e auxiliar de limpeza.

Confira as vagas de emprego da Sala do Povo na Voz de Gabriela Bento:

Vagas em Caruaru:

Em Caruaru, há oportunidades através da Agência do Trabalho para cozinheiro de hospital, técnico agropecuário e operador de escavadeira.

Em Vitória de Santo Antão, as vagas são para ajudante de eletricista, eletricista bobinador e vendedor.

Você pode consultar mais vagas ligando para Agência do Trabalho do Recife no telefone 3355-2900, ou para Agência de Trabalho do Estado nos números 3183-7201 ou 3198-4721. Para anunciar uma vaga, é só ligar para Sala do Povo, no número 3413-6363.