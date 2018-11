Confira as vagas de emprego desta segunda-feira

No Recife, a Agência do Trabalho de Pernambuco oferece vagas para costureira e pasteleiro.

Em Ipojuca, há oportunidades para segurança de eventos, salva-vidas e auxiliar de pessoal.

Para deficientes, há vagas em Goiana para auxiliar de produção e auxiliar de logística.

Confira mais vagas de emprego da Sala do Povo na voz de Felipe Rocha:

Em Petrolina, há oportunidades para eletricista de rede e vigilante.

Em Santa Cruz do Capibaribe, há vagas para costureiro, operador de caixa e atendente de farmácia.

Em Arcoverde, há oportunidades para assistente de vendas, vendedor interno e serralheiro.

Em Bezerro, há vagas para serralheiro, esteticista e biomédico.

Em Vitória para Santo Antão, há vaga para frentista.

Em Palmares, há oportunidade para motorista de caminhão guincho.

Em Nazaré da Mata, há vaga para gerente de vendas.

Você pode consultar mais vagas ligando para Agência do Trabalho do Recife no telefone 3355-2900, ou para Agência de Trabalho do Estado nos números 3183-7201 ou 3198-4721. Para anunciar uma vaga, é só ligar para Sala do Povo, no número 3413-6363.