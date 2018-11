Confira as vagas de emprego desta terça-feira

Há vagas na capital, no Agreste e no Sertão

Agência Brasil

No Recife, a Agência do Trabalho de Pernambuco oferece vagas para gari, eletricista e agente de ação social.

Em Ipojuca, segurança de eventos, salva-vidas e carregador de caminhões.

Em Goiana, há oportunidades para borracheiro e instrutor de informática.

Para deficientes, há vagas em Goiana para auxiliar de produção e auxiliar de logística.

Confira mais vagas de emprego da Sala do Povo na voz de Denny Farias:

Em Arcoverde, há oportunidades para assistente de vendas e vendedor interno.

Em Araripina, há vagas para técnico em enfermagem e comprador.

Em Salgueiro, há vaga para sushiman.

Em Petrolina, há oportunidade para eletricista de rede e passador de ferro a vapor.

Em Garanhuns, há vaga para garçom.

Em Caruaru, há oportunidade para chefe de cozinha, pizzaiolo e estoquista.

Você pode consultar mais vagas ligando para Agência do Trabalho do Recife no telefone 3355-2900, ou para Agência de Trabalho do Estado nos números 3183-7201 ou 3198-4721. Para anunciar uma vaga, é só ligar para Sala do Povo, no número 3413-6363.