Com informações da Central de Apuração/ SJCC

Cinco homicídios foram registrados nas últimas 24h em todo o estado. Segundo informações da Editoria de Polícia da Rádio Jornal, todos os casos ocorreram no Interior de Pernambuco.

Com essas ações, chega a 50 o número de homicídios registrados em todo o estado desde as primeiras horas do mês de novembro.

2018

Do dia 1° de janeiro até as últimas horas, 3.516 homicídios ocorreram em Pernambuco. Desses casos, 1.412 ocorreram no Grande Recife e 2.104 no Interior.