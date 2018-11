Confira as vagas de emprego desta quarta-feira

A agência do trabalho do Recife oferece vagas para assistente de vendas, auxiliar de cozinha e barman.

Para pessoas com deficiência, há oportunidades para consultor de vendas, auxiliar de limpeza e ajudante de eletricista.

A agência do Trabalho de Pernambuco oferece vagas para eletricista, manicure e garçom.

Confira as vagas de emprego da Sala do Povo na Voz de Gabriela Bento:

Em Caruaru, há oportunidades para auxiliar de cozinha, cozinheiro em geral e vendedor pracista.

Em Santa Cruz do Capibaribe, há vagas para auxiliar financeiro, cortador de roupas e fiscal de loja.

Em Arcoverde, há oportunidades para churrasqueiro, açougueiro e serralheiro.

Em Petrolina, há vagas para professor de inglês, motorista vigilante e eletricista de rede.

Em Araripina, há vagas para técnico em enfermagem e comprador.

Você pode consultar mais vagas ligando para Agência do Trabalho do Recife no telefone 3355-2900, ou para Agência de Trabalho do Estado nos números 3183-7201 ou 3198-4721. Para anunciar uma vaga, é só ligar para Sala do Povo, no número 3413-6363.