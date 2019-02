Mãe é presa suspeita de ter espancado filho em Bom Conselho

Uma mulher foi presa suspeita de espancar o próprio filho de 6 anos na cidade de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na quarta-feira (6), mas só foi divulgado nessa quinta (7). De acordo com informações da polícia, a criança havia ligado para o pai pedindo ajuda e informando que estava sendo espancado pela mãe. Policiais foram até o local e encontraram a criança nervosa, chorando, com hematomas e lesões no rosto e pescoço.

O delegado João Lins, responsável pelas investigações, destaca os detalhes sobre o caso. “De fato nós temos aqui um inquérito que uma criança de 6 anos que foi vítima de lesão corporal provocada pela mãe. As lesões foram feitas na face da criança com unhas e saiu sangue da vítima. Ela inclusive chegou a ligar para o pai pedindo socorro, a Polícia Militar foi acionada, levou a criança para o hospital e posteriormente levou ocaso para o plantão da Polícia Civil. O procedimento chegou aqui na Delegacia de Bom Conselho e estamos aguardando a finalização do laudo traumatológico para sabermos a profundidade das lesões provocadas pela mãe.”

O delegado explica ainda que os vizinhos serão ouvidos como testemunhas sobre o ocorrido. “Vamos ouvir algumas testemunhas, principalmente vizinhos de onde essa família mora para a gente conhecer o comportamento anterior da mãe, como ela tratava a criança e para termos a condição de classificar o crime praticado pela mãe, se foi de maus-tratos ou de lesão corporal em âmbito familiar. Posteriormente, o inquérito será remetido para o poder judiciário da cidade de Bom Conselho e será julgado pelo juiz local", disse.