Em Caruaru, homem é baleado ao tentar aplicar golpe na OLX

Deu entrada no Hospital da Restauração, centro do Recife, na manhã desta quarta-feira (13), um ex-presidiário que tentou assaltar um homem na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a polícia, José Clebson Pereira da Silva, de 21 anos, e mais dois comparsas colocaram um anúncio de um Gol prata em um site de compra e venda na internet.

Na terça (12), por volta das 23h, um comprador mostrou interesse na oferta e marcou um encontro. De acordo com o sargento Hemilton Diniz, o homem foi até o local marcado, com a esposa, dentro de um Uber. Ele estava com o dinheiro no bolso, mas, quando chegou, foi abordado pelos criminosos.

“Segundo informações do policiamento que estava fazendo a custódia, esses elementos ofereceram um carro roubado na OLX e aí apareceu uma vítima interessada em comprar um carro. Só que marcaram num local tarde da noite e, prevenido, a vítima foi armada. Quando chegaram, os elementos anunciaram o assalto”, disse.

José Clebson levou pelo menos dois tiros. Uma bala ficou alojada na coluna. A mulher dele, uma ajudante de cozinha de 24 anos, que prefere não se identificar, foi quem socorreu o marido.

“Quem levou foi eu e o irmão dele, na moto, até o [hospital] Regional. Ele só falou que tinha sido um assalto com ele, mas depois o policial falou que ele estava envolvido num assalto, foi ao contrário”, explicou.

Foragidos

Os comparsas dele fugiram. A polícia, até agora, não conseguiu identificar o autor dos disparos.