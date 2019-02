PM incinera mais de dois mil pés de maconha em Custódia

Cerca de 2030 pés de maconha foram incinerados pela Polícia Militar na cidade de Custódia, no Sertão de Pernambuco, nessa quinta-feira. Segundo informações da polícia, o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) recebeu a informação do Núcleo de Inteligência da Polícia que dois suspeitos, que são primos, estavam cultivando uma grande roça de maconha nas proximidades do sítio caldeirão, na zona rural da cidade.

A polícia foi ao local, mas os suspeitos não foram localizados. Porém, a PM encontrou em um rancho, construído para abrigar os plantadores, uma carteira com os documentos de um dos suspeitos, uma motocicleta, 156 gramas de maconha pronta para o consumo e 55 gramas de semente da erva.

Toda a plantação foi incinerada no local, e os policiais, em seguida, encaminharam o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil da cidade.