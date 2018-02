Folia dos caiporas e Catraias Donzelas agitam carnaval de Pesqueira

Polo tradicional do interior de Pernambuco, Pesqueira tem festa o dia inteiro. Bloco Catraias Donzelas promete arrastar multidão

Famosa por ser a terra das caiporas, ícones do carnaval do interior pernambucano, a cidade de Pesqueira, no Agreste, tem shows durante o fim de semana e está na expectativa para a saída do bloco Catraias Donzelas neste sábado de Zé Pereira (10).

Festa, frevo e multidão

Na noite desta sexta (09), uma multidão saiu do bairro do Prata acompanhando o trio elétrico da juventude, com a banda Vambora. A estrela foi o cantor Jonas Esticado. De acordo com a Polícia Militar, não houve nenhum incidente.







Para este sábado, a expectativa fica por conta do bloco Catraias Donzelas, que promete um arrastão no centro de Pesqueira. Estão programados ainda shows com orquestra de frevo, blocos carnavalescos e as bandas Patusco e Marreta É Massa.