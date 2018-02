Trabalhadores paralisam obras do novo IML de Petrolina

Funcionários estão sem registro em carteira, equipamentos de segurança e com salários atrasados

Publicado em 16/02/2018, às 09:48

Rádio Jornal



Marco Aurélio

Trabalhadores contratados para a construção do novo Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina cruzaram os braços. O motivo da paralisação seria o descumprimento das leis trabalhistas por parte da empresa contratante. De acordo com as informações do diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Marcelo Pessoa, existem funcionários sem registro em carteira, estão sempre com salários atrasados e os trabalhadores estão realizando serviços sem os equipamentos adequados de segurança, exigência legal.

Confira reportagem de Marco Aurélio:

"A equipe do sindicato foi comunicada da situação dessa obra do IML. Não é de agora porque o sindicato vem aí em cima disso. O último caso era que os trabalhadores não tinham registro em carteira, não tinha almoço, não tinha café da manhã e naquela ocasião conseguimos resolver esse problema. Só que agora dessa vez a equipe do sindicato foi lá e a situação está bastante difícil. os trabalhadores estão com salários atrasados, as condições de segurança não têm, os trabalhadores sem EPI e fora isso tada situação de insegurança. Eles decidiram cruzar os braços".

Marco Aurélio

Atraso na obra

A interrupção poderá atrasar a entrega no novo prédio do IML pretolinense que estava previsto para o final do mês. A construtora AR, responsável pela obra, até o momento não apresentou suas considerações a respeito das denúncias que levaram os trabalhadores a cruzarem os braços.

Resposta

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirma que as obras do IML de Petrolina não estão paralisadas e que o cronograma não está sendo afetado. O texto diz ainda que o repasse de verbas à empresa está sendo regularizada.







Confira a nota completa:

A Secretaria de Defesa Social (SDS) esclarece que as obras do IML de Petrolina não estão paralisadas. Ao contrário, hoje (16/02), a situação do repasse à empresa está sendo regularizada e os trabalhos continuam transcorrendo normalmente.

Importante ressaltar ainda que o trabalho no local é acompanhado, não só por engenheiros da empresa responsável pelo serviço, mas conta também com o acompanhamento de rotina de arquitetos e engenheiros da Gerência de Arquitetura e Engenharia da SDS, que prezam por um rígido protocolo de segurança.

Por fim, a Secretaria de Defesa Social informa que o cronograma de obras do IML de Petrolina não está sendo afetado e que a previsão é que o trabalho seja finalizado já no primeiro trimestre de 2018.