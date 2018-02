Em vitória apertada, Bahia vence o Náutico por 2x1

O jogo entre Náutico e Bahia ocorreu nesta quinta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Agora, a "vida" do time na competição se complica

O Náutico enfrentou o Bahia na noite desta quinta-feira (22) pela Copa do Nordeste. O jogo começou com a equipe pernambucana atacando. Aos seis minutos, Medina tentou achar Robinho que chutou, mas o goleiro salvou. “O Náutico está marcando mais na frente”, disse Ralph de Carvalho.

O Bahia reagia, até assustava, mas não pontuava. Aos 20, Edigar Junior sozinho cabeceou para o gol de Thiago Ennes que conseguiu salvar. No rebato, Edigar mandou por cima da rede. “O Náutico tem que prestar a atenção nessas jogadas”, comentou Ralph de Carvalho. A equipe alvirrubra tinha dificuldade de marcar e o time baiano aproveitava. Aos 30, depois de cruzamento, Vinícius pontuou para o Bahia. O primeiro tempo foi encerrado no 1x0.

2º tempo: Náutico tenta melhorar

O segundo tempo começou com a equipe do Bahia apertando e o Náutico mantendo a defensiva. Aos 18, a equipe baiana aproveitou. Edigar Junior ganhou de Camutanga, venceu Negretti e de cabeça fez mais um. Tudo isso porque a defesa não subia, não conseguia proteger a equipe. “O Edigar junior aproveitou a oportunidade. Só isso!”, disse André Luiz Cabral.







O Náutico se mostrava afobado e tentava reverter, mas lutava. O Bahia seguia tentando manter o placar e as vezes assustava sem pontuar. Aos 40, Tharcysio recebeu de Thiago Ennes e rasteiro mandou para o gol. No reboto, Clebinho chutou para o fundo da rede. "Agora o Náutico está indo para cima. A partida está dramática para o Bahia. É hora de esquentar"

Era tempo de avançar e o Náutico mostrava raça. O mandante mantinha placar e o jogo foi encerrado no 2x1. Com o resultado, o time alvirrubro está na 3º colocação do Grupo C da Copa do Nordeste.

“A qualidade do Bahia não podemos comparar. Time se série A. Mas, nós tentamos”, disse Breno Calisto.

Público: 8.173

Renda: R$ 85.825