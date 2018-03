Polícia desarticula milícia suspeita de seis homicídios em Belo Jardim

De acordo com a investigação, a milícia era contratada para matar usuários de droga e pessoas suspeitas de praticar assaltos

Publicado em 21/03/2018, às 09:10

Rádio Jornal



Reprodução/Rádio Jornal

A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou uma milícia que atuava na Região de Serra dos Ventos, no município de Belo Jardim, Agreste do Estado. Foram presos dois homens suspeitos de comandar um grupo que promovia "justiça privada", tendo como vítimas possíveis autores de crimes patrimoniais e usuários de drogas.







De acordo com a Polícia, a dupla é responsável por pelo menos seis homicídios, sendo um deles praticado no último sábado (17). Com os suspeitos, foram apreendidos um veículo, uma espingarda, revólver, colete balístico, uma pasta com recibos de pagamentos realizados pelas pessoas contratantes dos serviços prestados e cadernos com anotações da relação de pessoas.

Detalhes

Os detalhes do caso devem ser apresentados pela Polícia Civil ainda nesta quarta-feira (21), na Sede Operacional da PCPE.