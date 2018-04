Central e Náutico empatam no primeiro jogo da final do Pernambucano

Publicado em 01/04/2018, às 17:57

[IMAGEM]

Central e Náutico empataram na primeira partida da final do Pernambucano no Lacerdão, em Caruaru neste domingo (01). O jogo ficou no 0 a 0 e a volta ocorre no próximo domingo (8) na Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife. O campeonato se depara com uma final inédita na 104ª edição da competição. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para o jogo da volta no próximo domingo (8).

Jogo disputado dos dois lados

A partida começou cheia de expectativa por parte do público, já no início os jogadores estavam em clima de disputa. por volta dos três minutos Wallace Pernambucano e Eduardo Erê já haviam se chaco duas vezes em jogadas, a arbitragem precisou chegar para apaziguar os ânimos. pouco tempo depois Júnior Lemos cobrou uma falta fechada e Vitão cabeceou. Ortigoza serviu de desvio e a bola foi para escanteio

Bruno apareceu salvando o Timbu em uma defesa de uma jogada um pouco perigosa, mas mal estruturada de Douglas de fora da área. Por volta dos 38 minutos Ortigoza recebeu um cruzamento de Robinho na linha fundo, mas chutou mal e França mandou para escanteio.

Segundo tempo equilibrado

Após o intervalo, as equipes jogaram bastante equilibradas. Em alguns momentos houve um ataques mais ofensivos, porém nada que fizesse tanta diferença para emplacar um tento no jogo. A expectativa agora fica para a articulação do jogo da volta.