Cinco homens são presos após assaltar padaria e roubar ovo de Páscoa

A Polícia Militar prendeu cinco homens que estavam fugindo após de assaltar uma padaria no município da Pedra, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PM, os suspeitos estavam fugindo quando foram abordados. A prisão aconteceu no cruzamento entre as BRs 424 e 232, em Arcoverde, no Sertão do Estado.

Com eles, foram encontrados um ovo de Páscoa, ração animal, 18 isqueiros, quatro celulares, um revólver, uma arma branca, um relógio, um tablet e R$ 133 em espécie. Saiba mais na reportagem de Nildo Lucena, da Rádio Jornal Pesqueira







Foram presos Eduilson de Souza Gomes, 40 anos, Carlos Eduardo Lourenço da Silva, 24 anos, Rubinaldo da Silva, 22 anos, Paulo Henrique da Silva, 21 anos, e Cleiton Henrique da Silva, 19 anos. Eles foram levados para a delegacia em Arcoverde, no Sertão do Estado, onde confessaram o crime. O material apreendido também foi encaminhado para a unidade.

